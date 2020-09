Regresso à escola com uniformes que quebram a tradição é a proposta de Tin Tunsopon

Nas salas de aula tailandesas mostrar traços de criatividade ou rebeldia através daquilo que se veste não é fácil. O uso de uniformes escolares têm regras rígidas ao ponto de definir o modo como o cabelo deve ser cortado e o tipo de meias e sapatos que é permitido usar.

Mas, por todo o país, os estudantes estão a desafiar as normas que consideram arcaicas e juntam-se a um movimento pró-democracia mais alargado. Na linha da frente está Tin Tunsopon, um jovem criador de moda que apoia o movimento através da moda.

O jovem tailandês transformou os tradicionais uniformes de saias plissadas para as raparigas e os calções formais para os rapazes — ambos de camisa branca — em versões exageradas com enormes colarinhos e mangas feitas de atacadores.

“Ao recriar estes uniformes e dar-lhes vários designs, as pessoas percebem que já não devíamos estar ligados aos uniformes [tradicionais]”, afirma o Tin Tunsopon, de 23 anos, à Reuters. A linha de modelos chamada “Rule Breakers” (quebra regras, em português) foi lançada em colaboração com a marca de lingerie Wacoal em Junho, com os preços a variar entre 100 dólares e 475 dólares (entre cerca de 85 euros e 406 euros).

Segundo o criador, as novas versões dos uniformes estão desenhadas para “raparigas dos dias de hoje que não têm medo de se expressar e que se movem com confiança”. E acrescenta: “Estes uniformes quebram com a maneira tradicional, ainda que tenham traços dos originais. Eu quero apoiar os miúdos para que sejam tão criativos quanto possam.”

A marca do tailandês chama-se “Post-Thesis” (Pós-Tese, traduzido para português), um aceno ao seu projecto final na Universidade de Banguecoque onde estudou o propósito dos uniformes e a maneira como podem ser redesenhados.

O movimento que atravessa as escolas secundárias tailandesas tem sido denominado de “Maus estudantes” pelos líderes do país. Os estudantes usam laços brancos, cortam publicamente o cabelo e cumprimentam-se ao estilo do filme Os Jogos da Fome, numa tentativa de apelar à mudança no rígido sistema de educação.