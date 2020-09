Meghan perde última batalha judicial com tablóide britânico

A duquesa de Sussex perdeu a última batalha no processo contra um tablóide britânico, depois de o Supremo Tribunal de Londres ter decidido, nesta terça-feira, que o jornal poderia corrigir o seu caso antes de um novo julgamento no próximo ano.

Meghan, mulher de Harry, neto de Isabel II e o sexto na linha de sucessão ao trono britânico, processou a editora Associated Newspapers por artigos publicados no Mail on Sunday, o ano passado, que incluíam excertos de uma carta escrita à mão que enviou ao seu pai, Thomas Markle, em Agosto de 2018.

Na semana passada, o jornal pediu para alterar o seu caso, argumentando que Harry e Meghan colaboraram numa biografia publicada em Agosto, onde se percebe que Meghan pretendia que alguns detalhes da sua vida privada se tornassem públicos, incluindo o conteúdo dessa carta.