Boris Johnson emagreceu e declara que nunca se sentiu tão bem

Em Abril, Boris Johnson foi hospitalizado depois de ter ficaado infectado com o novo coronavírus. Esteve internado nos cuidados intensivos durante uma semana no St. Thomas’s Hospital, no centro de Londres, onde foi tratado sem interrupção por dois enfermeiros, um deles português. Agora, declarou que perdeu peso, mas não revelou quanto.

Mais A carregar...

Depois de receber alta, a 12 de Abril, Johnson agradeceu pessoalmente aos dois profissionais de saúde. Mais tarde, recebeu um conjunto de enfermeiros na sua residência oficial em Downing Street para celebrar o 72.º aniversário do Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS, na sigla inglesa), onde estava incluído Luís Pitarma, o enfermeiro português.

Nesta terça-feira, sobre a sua forma física, Johnson referiu que estava muito melhor “devido, basicamente, à perda de peso”, acrescentando que antes pesava 112 quilogramas e que se tratava de peso a mais para um homem com uma estatura de 1,78 metros. “Não quero dar conselhos a ninguém, mas perder peso é uma coisa muito boa de se fazer”, afirmou o primeiro-ministro britânico, não revelando qual o seu peso actual. Recorde-se que a obesidade é um factor de risco no que à covid-19 diz respeito.