Turista pode ser preso por escrever crítica negativa sobre hotel tailandês

Um homem foi acusado de difamação na Tailândia por deixar avaliações negativas online sobre um hotel. O viajante, de nacionalidade americana, comparou a gestão no hotel a “escravatura moderna” e foi processado, podendo enfrentar dois anos de prisão.

Wesley Barnes, que vive e trabalhava na Tailândia, visitou o Sea View Resort, na cidade de Koh Chang em Junho. Ao The Guardian, Barnes conta que discutiu com staff, que queria que o americano e o amigo pagassem uma taxa pelo álcool que levaram para o resort.

O turista disse ao jornal britânico que o gerente do hotel foi “agressivo” e decidiu escrever avaliações negativas em plataformas online. Em uma das avaliações, Barnes disse que os elementos do staff eram tratado “como escravos”. O TripAdvisor, a plataforma onde Barnes tentou escrever a crítica, não deixou que a mesma fosse publicada por “não ir ao encontro das orientações das avaliações”, mas Barnes mantém a dura caracterização do resort.

Publicada ou não, o hotel não gostou da atitude de Wesley Barnes e, depois de dizer que tentou esclarecer o assunto com o viajante americano (sem sucesso), desmentiu o sucedido e tomou a decisão de o processar.

“Não temos problemas com críticas honestas. Como pode ser visto, várias críticas negativas estão ainda publicadas. São as difamações maliciosas que são um problema. Decidimos apresentar esta queixa para dissuadir, pois compreendemos que ele [Barnes] poderá continuar a escrever críticas semana após semana num futuro próximo”, disse o hotel, em comunicado.

Barnes passou duas noites na cadeia e foi libertado depois de pagar caução. Mas este pode não ser o único encarceramento para o americano, que relata que perdeu o emprego na Tailândia devido à história e receia voltar a ser preso. O seu passaporte foi entretanto detido pelas autoridades.

A acção legal por parte do Sea View Resort surge numa altura em que a indústria do turismo tailandesa tenta recuperar da crise devastadora no sector, provocada pela pandemia. É esse, aliás, um dos argumentos usados pelo hotel, que diz que o alvoroço em torno da história “danificou a reputação do hotel”.

As autoridades tailandesas levam muito a sério acusações de difamação. As leis de difamação são muito criticadas por activistas de direitos humanos, que acusam o governo tailandês de usar a lei para silenciar jornalistas, em linha com o sentimento pró-democracia e anti-monárquico que cresce no país. No ano passado, um jornalista foi condenado a dois anos de prisão por escrever um tweet a criticar as condições de trabalho numa quinta.