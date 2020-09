Goa, cinco portugueses e um livro (que é um roteiro)

Goa de lés a lés — cheia de adjectivos. Com “dias muito cheios”, “viagens únicas”, algumas das iguarias “mais genuínas”, música “inimaginável” locais e pessoas “fascinantes”. João Coutinho traçou a rota e levou consigo quatro portuguesas. O livro Goa - Roteiro de uma viagem (editora Modocromia) é uma “uma história de circunstâncias e imagens vividas no plural.”

Nas primeiras páginas do livro escrito a cinco mãos — com fotografias de todos e desenhos de Constança Vasconcelos — há um plano desta viagem que durou 18 dias. Estávamos em Fevereiro de 2017. Para quem se quiser aventurar. Pangim, Bardez, Loutelim, Chandor, Ilhas (Chorão e Divar), Pondá, Margão, Betalbatim, Dudhsagar, Pangim Velha Goa e Canacona.

Viajou quem já lá tinha vivido, quem lá tinha reminiscências de família, quem sempre sonhou com esta viagem e até quem não estava seguro de querer ir. João Coutinho, Conceição Zagalo, Constança Vasconcelos, Graça Pacheco Jorge e Ana Bela Mendes descobriram Goa e a cada passo tropeçaram em “reminiscências de Portugal”.

“São paisagens de árvores majestosas, de arrozais e mangais, do mar que vimos sempre calmo, dos ocres e vermelhos da terra, da vertigem dos mercados com panos pendurados nas lojas e tendas, das especiarias arrumadas em montinhos, da elegância das mulheres de saree, dos letreiros em concani, do frenesim das motas de Pangim, Da Velha Goa, com as torres das igrejas sobre o Rio Mandovii”, descreve João Coutinho. “Um sonho de sempre tornado realidade” (nas palavras de Conceição Zagalo) alimentado pelas raízes afectivas que liga os cinco portugueses a este território. “Uma revelação”, junta Constança Vasconcelos.

O “guia” do grupo não quis que nada ficasse ao acaso. O roteiro foi construído, “desenhado ao detalhe” para descobrir Goa “em profundidade”, passando a viagem pela história, cultura, tradições, religião e gastronomia da cidade indiana que foi uma colónia portuguesa até 1961.

“A magia inconfundível deste território, marcada por sons, cheiros, sabores e texturas orientais, com notas portuguesas visíveis, foi o toque adicional para fazer desta uma experiência inspiradora, inigualável e de vivências superiores, mesmo quando comparadas com aquelas de quem visita este território com regularidade”.

Goa - Roteiro de uma viagem João Coutinho, Conceição Zagalo, Constança Vasconcelos, Graça Pacheco Jorge e Ana Bela Mendes

Modocromia

Preço: 22 euros