Os incêndios na Califórnia não dão tréguas — e chegaram ao coração da região vinícola de Napa Valley

Um incêndio florestal impulsionado por ventos fortes deflagrou este domingo no coração da região vinícola de Napa Valley, no norte da Califórnia. O fogo acabou por se espalhar por mais de 404 hectares e levou à evacuação de várias localidades e de um hospital inteiro. Pelo menos três pessoas morreram.

O incêndio, apelidado pelas autoridades de Fogo de Vidro (Glass Fire, na língua inglesa), começou a leste da cidade de Calistoga, a cerca de 120 quilómetros de São Francisco, e propagou-se em direção às cidades Deer Park e Santa Helena. As chamas estiveram a pouco mais de um quilómetro do Hospital de Santa Helena.

O incêndio deflagrou a meio da tradicional temporada de colheita das uvas na região, actividade que já tinha sido interrompida pela onda de grandes incêndios no início do Verão. Vários produtores de Napa Valley disseram recentemente que não iam fazer nenhuma colheita em 2020 devido à contaminação das uvas com o fumo dos incêndios. Os 475 vinicultores de Napa Valley são responsáveis por apenas 4% da colheita de uvas do estado, mas arrecadaram, em anos anteriores, metade do valor das vendas de todos os vinhos da Califórnia.

Os avisos de bandeira vermelha, que significam risco extremo de incêndio florestal, permaneceram afixados em grande parte da Califórnia, onde também estão previstos ventos de grande intensidade.

O incêndio que começou em Calistoga foi declarado como "em contenção zero" na noite de segunda-feira, o que significa que o perímetro à volta está controlado, mas que é esperado que o terreno ainda arda durante mais alguns dias. A causa do fogo está ainda a ser investigada.