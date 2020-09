Carências habitacionais do Plano de Recuperação já estão desactualizadas

Quando em Fevereiro de 2018 o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) fez o primeiro Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional - e identificou 187 municípios com carências habitacionais sinalizadas e 26.762 famílias a viver em “situação habitacional claramente insatisfatória” - já estimava um custo total de 1,5 mil milhões de euros para financiar todas as soluções de realojamento que eram necessárias. E as comparticipações a fundo perdido para investir até 2024 ascendiam a 700 milhões de euros. Dois anos e meio depois, esse diagnóstico está desactualizado, como têm vindo a demonstrar as Estratégias Locais de Habitação que já foram entregues por mais de três dezenas de municípios. Um dado que ganha relevância perante a urgência de apresentar medidas que passem no crivo de Bruxelas.

