Abanca reforça negócio em Espanha com a compra do Bankoa

É a segunda operação de consolidação realizada no sector bancário espanhol em Setembro. Depois da formalização da fusão entre o Caixabank e o Bankia, esta terça-feira o Abanca anunciou a compra do Bankoa, detido pelo francês Crédit Agricole.

A aquisição feita pelo banco galego, que está presente em Portugal, formaliza um pré-acordo anunciado em Julho, eleva, segundo a instituição, “o volume de negócios do Abanca em 93 mil milhões e consolida-o como a sexta maior instituição financeira espanhola em termos de activos”.

Em comunicado, a instituição refere que o negócio “reforça a sua presença no País Basco”, uma área que considera prioritária no seu plano estratégico.

“Como parte da operação, o Abanca e o Crédit Agricole chegaram também a um acordo de colaboração comercial que permitirá aos clientes do Bankoa beneficiarem das capacidades de ambos os grupos, tanto no mercado espanhol como em outros países”, refere ainda o comunicado.

O Abanca tem 70 agências, com 500 colaboradores e mais de 80.000 clientes em Portugal, tendo adquirido a actividade do Deutsche Bank em 2018. Recentemente esteve em negociações para a compra do EuroBic, mas acabou por desistir do negócio.