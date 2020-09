Santa Clara-Gil Vicente, o primeiro jogo com público na I Liga desde Março

O jogo está longe de ser um dos cabeças de cartaz da 3.ª jornada da I Liga, mas a verdade é que o Santa Clara-Gil Vicente (sábado, às 15h) estará no centro das atenções no próximo fim-de-semana. Isto porque constituirá o primeiro encontro no escalão, desde o início da pandemia de covid-19 em Portugal, a contar com a presença de espectadores.

A confirmação chegou nesta terça-feira por intermédio do Santa Clara, depois de a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) ter feito um pedido às autoridades regionais de saúde com vista à disponibilização de 1000 lugares no estádio de São Miguel, para uma espécie de jogo-piloto.

“A Direcção Regional de Saúde aprovou a presença de público no referido jogo, respeitando o limite máximo de 10% da capacidade total do recinto desportivo (1000 pessoas), o que está preconizado no número 4. do ponto X da V. circular informativa n.o DRS-CI N F 12020 I 53B”, escreveu, em comunicado, a direcção do Santa Clara.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois de uma outra partida, dos escalões amadores, ter sido disputada no arquipélago com a presença residual de adeptos, chegou a vez do futebol profissional, aproveitando o facto de o contexto epidemiológico nos Açores ser mais favorável que o do continente, nesta altura.

“A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D e a Liga Portugal congratulam-se pela decisão tomada pela DRS. O futebol português tem sido exemplar no processo paulatino de regresso à normalidade possível. Temos total convicção de que este poderá ser um passo histórico para a nossa Sociedade Desportiva, para a Liga Portugal e para o futebol português em geral”, acrescenta o emblema açoriano.