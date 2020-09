Recuperado da covid-19, Rúben Amorim já orientou treino do Sporting

O Sporting ainda procura recuperar a 100% do impacto provocado na equipa de futebol pela covid-19, mas pelo menos já pode contar com Rúben Amorim. O treinador dos “leões” orientou nesta terça-feira a sessão de treino de preparação para o jogo com o LASK, a contar para o play-off da Liga Europa.

Há duas semanas que a Rúben Amorim foi diagnosticada a doença, tendo desde então o técnico falhado os jogos com o Aberdeen e com o Paços de Ferreira - ambos resultaram em vitórias do Sporting.

Ao treinador dos “leões” juntou-se nesta terça-feira, no relvado da Academia de Alcochete, o guarda-redes Luís Maximiano, também a braços com covid-19 nos últimos dias.

Em dúvida para o encontro de acesso à fase de grupos da Liga Europa, a disputar na quinta-feira, está o avançado Jovane Cabral, que saiu aos 30’ do embate com o Paços de Ferreira, por lesão. O jogador vai entretanto ser reavaliado.