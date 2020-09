Pedro Martins volta a apurar o Olympiacos para a Liga dos Campeões

Olympiacos, Dínamo Kiev e Ferencvaros são as três primeiras equipas a ultrapassarem o play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipa grega, comandada por Pedro Martins, conseguiu pelo segundo ano consecutivo um lugar na Champions, enquanto os ucranianos, agora liderados pelo experiente Mircea Lucescu, regressam após uma ausência de três anos. Para os húngaros, é quase uma novidade: 25 anos depois, o Ferencvaros entra na fase de grupos da principal competição da UEFA.

Após um primeiro duelo complicado no Pireu – a 20 minutos do fim, havia um empate a zero -, Pedro Martins voltou a colocar dois portugueses no “onze” (José Sá e Rúben Semedo) e teve o segundo round frente aos cipriotas, de Vítor Gomes, quase sempre controlado.

Sem o habitual 12.º jogador (adeptos) nos jogos em Nicósia, o Omonia nunca conseguiu assumir o domínio da partida e foram os gregos que estiveram quase sempre mais perto de marcar. No entanto, a partida no Estádio GSP acabou sem golos, resultado que bastou para o Olympiacos garantir a qualificação.

Ainda mais simples foi o apuramento do Dínamo Kiev, que vai regressar à fase de grupos da Champions. Depois de caírem nas últimas três temporadas na 3.ª pré-eliminatória (2017-18 e 2019-20) e no play-off (2018-19), os ucranianos já tinham dado um passo de gigante há uma semana, com o triunfo por 2-1 em Gent e, na capital da Ucrânia, os belgas nunca mostraram ter argumentos para dar a volta à eliminatória.

Agora comandado pelo septuagenário Mircea Lucescu, que conhece como poucos o futebol ucraniano, o Dínamo colocou-se a vencer logo no nono minuto, com um golo do médio Vitaliy Buyalskyy, e, ainda antes do intervalo, o uruguaio Carlos Peña, que já tinha marcado na 1.ª mão, fez o 2-0 na marcação de uma grande penalidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com o apuramento no bolso perante um Gent que, com o ex-portista Laurent Depoître no ataque, atacou muito (mais de 20 remates), mas sempre mal, o Dínamo voltou a beneficiar de um penálti logo após o regresso dos balneários, que não foi desperdiçado pelo luso-luxemburguês Gerson Rodrigues, que fixou o 3-0 final.

Bem mais emocionante foi a eliminatória entre o Ferencvaros e o Molde. Depois de um jogo na Noruega com trocas constantes na liderança do marcador e um empate final a três golos, o histórico clube húngaro chegou à partida de Budapeste com a vantagem de apenas necessitar de não sofrer golos para garantir um inédito passaporte para a fase de grupos da Liga dos Campeões. E foi isso que o Ferencvaros fez.

Após um jogo equilibrado no Groupama Arena, húngaros e noruegueses não conseguiram marcar, o que permitiu a festa do Ferencvaros: depois de participarem na fase de grupos em 1995-96, as “águias” de Budapeste voltam ao principal palco do futebol europeu.