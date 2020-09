Bruno Tabata oficializado no Sporting por cinco épocas

O Sporting oficializou nesta terça-feira a contratação de Bruno Tabata, avançado brasileiro que chega a Alvalade proveniente do Portimonense e com um contrato por cinco temporadas. A cláusula de rescisão ficou situada nos 60 milhões de euros.

“É o dia mais feliz da minha vida. Estou a realizar um dos meus principais sonhos, que era o de chegar a um gigante europeu. A dimensão do Sporting é gigantesca, não só em Portugal, mas também na Europa. É um salto muito grande na minha carreira”, afirmou o jogador, citado pelo site do clube.

Em Portugal desde 2015-16, época em que se vinculou ao Portimonense, Bruno Tabata é internacional sub-23 pelo Brasil e mostra disponibilidade para jogar em qualquer posição. “Posso jogar nas duas alas ou no meio, não tenho preferência. Estou preparado para jogar onde o mister quiser e aquilo que espero é, juntamente com os meus companheiros de equipa, dar muitas alegrias”.

Os valores envolvidos no negócio não foram revelados, mas tudo aponta para que a transferência se tenha feito por cinco milhões de euros por 50% do passe do jogador. Tabata torna-se, assim, no sétimo reforço do Sporting para a nova temporada, depois de Adán, Pedro Porro, Feddal, Antunes, Pedro Gonçalves e Nuno Santos.