Encontro à Meia-Noite, o primeiro capítulo do novo mistério de Poirot

Não é meia‑noite quando esta história começa, mas antes dez para as duas da tarde de 22 de fevereiro de 1931. Foi então que a estranheza começou, quando Monsieur Hercule Poirot e o inspetor Edward Catchpool (amigo do primeiro e narrador desta história) se encontravam com trinta desconhecidos num grupo disperso – nenhum participante demasiado próximo dos outros, mas todos nós facilmente identificáveis enquanto assembleia – na rua do Palácio de Buckingham, em Londres.

