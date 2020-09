Silvestre Lacerda mantém-se à frente da DGLAB devido aos “resultados obtidos”

O director-geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Silvestre de Almeida Lacerda, viu ser-lhe renovada a comissão de serviço naquele cargo, que ocupa desde 2015, pelos “resultados obtidos” no exercício das suas funções.

De acordo com um despacho publicado esta terça-feira, assinado pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, a renovação do cargo de Silvestre Lacerda, com efeitos a partir de 23 de Julho, fundamenta-se “nos resultados obtidos na actividade até agora desempenhada”. Esses resultados “evidenciam a existência de aptidão, experiência profissional e capacidade de direcção adequadas ao exercício das respectivas funções, conforme relatório apresentado”, acrescenta o diploma.

Esta é a primeira renovação no cargo, que ocupa desde 2015 após um procedimento concursal para um período de cinco anos. Antes disso, Silvestre Lacerda já estava ligado àquele organismo, tendo sido subdirector-geral, entre 2012 e 2015, bem como director-geral de Arquivos e director do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, desde 2005 até 2012.

Em despachos também agora publicados, foram designados José Maria Sande e Castro Salgado e Bruno Duarte Mendes Eiras para exercerem, em regime de substituição, os cargos de subdirector-geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, com efeitos a 1 de Agosto deste ano. Estas designações surgem pela necessidade de ocupar um cargo que se encontra vago – até à designação de um novo titular, após procedimento concursal –, acautelando assim o normal funcionamento da Direcção-Geral dos Livros, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB), esclarecem os despachos.

José Maria Sande e Castro Salgado, de 63 anos, licenciado em História, exerce desde 2016 funções como técnico superior da direcção de serviços de Bibliotecas, tendo sido anteriormente subdirector do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, coordenador-adjunto da Comissão para o Inventário do Património Cultural Móvel e Vice-Presidente do Instituto Português de Arquivos.

Bruno Duarte Mendes Eiras, de 43 anos, é igualmente licenciado em História e é, desde 2017, director de Serviços de Bibliotecas na DGLAB. Antes disso, Bruno Eiras foi coordenador do sector de Promoção da Leitura e das Literacias e da Comunicação na Rede de Bibliotecas Municipais de Oeiras (RBMO), coordenador da Biblioteca Municipal de Algés, gestor do processo Rede de Bibliotecas Municipais no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade do Município de Oeiras e coordenador dos Serviços de Apoio ao Leitor da RBMO. Desempenhou ainda funções de técnico superior de Biblioteca e Documentação na Biblioteca do Instituto da Vinha e do Vinho do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, e é formador da Bolsa de Formadores da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais da Informação e Documentação e do Município de Oeiras.