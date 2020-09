Funeral de Jorge Salavisa realiza-se quinta-feira em Lisboa

O funeral do bailarino e ex-director do Ballet Gulbenkian e da Companhia Nacional de Bailado Jorge Salavisa, que morreu esta segunda-feira, aos 80 anos, vai realizar-se na próxima quinta-feira, em Lisboa, com uma missa na Igreja do Campo Grande, às 10h30, seguida da cremação do corpo, às 12h00, no Cemitério dos Olivais.

Já esta quarta-feira, a partir das 17h00, o corpo do bailarino vai poder ser velado na mesma igreja, estando, no entanto, a lotação da capela mortuária condicionada pelas regras sanitárias do actual estado de contingência.

Jorge Salavisa foi uma figura marcante na cena da dança em Portugal, depois de ter tido uma carreira artística internacional que passou por Paris, Londres e numerosos outros palcos na Europa e nos Estados Unidos. Em Portugal, “a poucos, a muitíssimo poucos, o bailado e as performing arts devem tanto quanto a Jorge Salavisa”, escreveu no PÚBLICO o crítico Augusto M. Seabra.