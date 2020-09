ACT identificou 21 falsos recibos verdes nos educadores de Serralves

A inspectora-geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, Luísa Guimarães, afirmou esta terça-feira na comissão parlamentar conjunta de Cultura e do Trabalho e Segurança Social que a inspecção em curso na Fundação de Serralves já permitiu identificar 21 situações de “trabalho dissimulado” entre os educadores de arte do Serviço Educativo (SE).

A Autoridade para as Condições de Trabalho já solicitou à fundação que regularize estas situações, o que Serralves deverá fazer até 2 de Outubro para um grupo de dez educadores que iniciaram a sua relação laboral com Serralves antes de 2017, e até 5 de Outubro para 11 educadores que integraram o Serviço Educativo a partir de 2017. Se não apresentar prova documental de que o fez até estas datas, a ACT fará o processo seguir para o Ministério Público.

Luísa Guimarães explicou ainda que esta segunda acção inspectiva – a primeira decorreu durante o estado de emergência e concluiu, sem ouvir os trabalhadores, pela inexistência de evidências de falsos recibos verdes – só incidiu nos educadores de artes do SE, mas acrescentou ter tomado “devida nota” do que o técnico de museografia Ricardo Dias relatou na audição do passado dia 23, quando esta mesma comissão ouviu os trabalhadores precários de Serralves, e admitiu que a ACT possa vir a inspeccionar também a situação laboral dos técnicos externos que tratam da montagem e manutenção das exposições.

Esta série de audições sobre a situação laboral em Serralves, requeridas pelo BE, será concluída ainda esta terça-feira à tarde com a presença, prevista para as 16h, da administração da fundação portuense.