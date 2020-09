Criança morre ao cair do nono andar num prédio em Sintra

Uma criança de seis anos morreu após cair do 9º andar num prédio situado na Tapada das Mercês, concelho de Sintra. De acordo com as informações recolhidas pelo PÚBLICO junto da Polícia de Segurança Pública (PSP), o menino estaria acompanhado de uma outra criança, de nove anos. A queda terá ocorrido num momento em que as crianças estariam sozinhas em casa.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Algueirão Mem-Martins, Joaquim Leonardo diz ao PÚBLICO que a criança morreu no serviço de urgência do hospital de Santa Maria. “Foram realizadas manobras de reanimação no local e depois durante o transporte. O óbito acabaria por ser declarado no serviço de urgência”, explica o comandante, que esteve no local.

A queda terá ocorrido por volta das 19h10. As equipas de emergência destacadas para o local reanimaram a criança, que foi transportada em estado crítico para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.