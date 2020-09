Covid-19: mais quatro mortes e 425 casos em Portugal, o menor aumento em quase duas semanas

Portugal registou esta segunda-feira mais 425 casos nas últimas 24 horas, o menor número diário desde 15 de Setembro, e mais quatro mortes. Desde o início do surto, já foram detectados 74.029 casos de infecção e morreram 1957 pessoas. A 15 de Setembro, também foram notificadas quatro mortes e 425 novos infectados.

Os números, divulgados esta segunda-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), dão conta de mais 237 pessoas recuperadas, aumentando o total de recuperações para 47.884. Excluindo estes casos e os óbitos, há 24.188 casos activos em Portugal, mais 184 do que no dia anterior.

Há ainda a registar mais 24 pessoas internadas, para um total de 659, das quais 98 estão nos cuidados intensivos (mais nove do que no domingo).

Estes valores são os mais altos desde meados de Maio: é preciso recuar a 15 de Maio para encontrar um número superior de doentes internados ​(673), sendo que os infectados em cuidados intensivos eram então 112. Os 98 infectados em unidades de cuidados intensivos são um máximo desde 19 de Maio (101).

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, revelou esta segunda-feira, durante a conferência de imprensa sobre a situação da pandemia de covid-19 em Portugal, que actualmente 97,3% dos casos activos encontram-se a recuperar no domicílio e 2,7% estão internados — 0,4% em unidades de cuidados intensivos e 2,3% em enfermaria.

A taxa de letalidade global da covid-19 em Portugal é, neste momento, de 2,6%, subindo para 13,6% acima dos 70 anos. Três das quatro mortes das últimas 24 horas foram registadas na região Norte, com o quarto óbito a ser em Lisboa e Vale do Tejo.

A região de Lisboa continua a ser a que concentra o maior número acumulado de casos em Portugal, com 37.816 infecções e 754 mortes por covid-19. Nas últimas 24 horas, foram aí detectados 188 novos casos. Segue-se a região Norte, que contabiliza o maior número de óbitos, com 884 vítimas mortais em 26.575 casos identificados (168 desde domingo).

No Centro, foram detectados 43 novos casos, num total de 6060 casos de infecção e 262 mortes. O Alentejo soma 1494 casos (mais sete) e 23 mortes e o Algarve tem registados 1600 infectados (mais 19) e 19 óbitos.

A Madeira, com 217 casos e nenhuma morte, e os Açores, com 267 casos e 15 mortes, não tiveram esta segunda-feira qualquer nova notificação.

Esta segunda-feira foi também feita a habitual actualização semanal da distribuição dos casos por concelho. À semelhança do que se verificou na semana passada, Lisboa é o concelho que regista o maior número de novos casos, com 467 na última semana – mais 19 do que a contagem semanal anterior – para um total de 6517.

Na lista dos concelhos com maior número de novas infecções seguem-se Sintra com mais 467 casos (total de 5441), Loures (mais 179, total de 3092), Cascais com mais 156 (2036 no total) e Guimarães, o concelho com mais novas infecções detectadas a norte, com 142 para um total de 1302.

Amadora (124 novos casos, total de 3038), Vila Nova de Gaia (121, 2275 no total), Oeiras (122, total de 1725), Odivelas (mais 117, 2209 acumulados) e Almada (97, total de 1250) fecham a lista dos dez concelhos com registo de mais novos casos na última semana.