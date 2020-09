“Geringonça” “matou” protestos sindicais e abriu a rua a novos protagonistas

Os dois primeiros anos do Governo liderado por António Costa com o apoio do Bloco de Esquerda, PCP e Verdes foram os mais pacíficos em termos de contestação social que Portugal conheceu nas últimas duas décadas. Em 2015 contabilizaram-se apenas 44 iniciativas públicas como manifestações, greves, marchas e boicotes, e no ano seguinte apenas mais 15. Em contraponto, 2012 — o primeiro ano da troika em Portugal — foi o ano mais conturbado deste século, com 250 protestos registados.

