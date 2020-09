Conselho da Europa sugere relançar processo de regionalização em Portugal

Apesar de estar em curso no país a transferência de competências da administração central para as autarquias locais, o Conselho da Europa entende que Portugal está num “meio-termo”, no que ao poder das regiões diz respeito. Por isso, a organização internacional de defesa dos direitos humanos, sugere que seja relançado o processo de regionalização no país, abortado com o referendo de 1998.

“A situação actual não é completamente satisfatória, uma vez que coloca Portugal num meio-termo em que as regiões são equiparadas a meras administrações centralizadas”, com excepção dos Açores e Madeira, lê-se no relatório de acompanhamento da implementação da Carta Europeia de Autonomia Local, ratificada por Lisboa, em 1990.

A avaliação levada a cabo pelo Congresso das Autoridades Locais e Regionais resulta de duas visitas dos relatores, o francês Xavier Cadoret e o suíço David Eray, a Portugal, em 2019, durante as quais se reuniram com representantes do Governo nacional, dos governos regionais, de várias autarquias, mas também com associações representativas, como a Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) e a Associação Nacional de Freguesias (Anafre).

O congresso, reunido em plataforma online, aprovou nesta segunda-feira o documento que inclui um conjunto de recomendações. Refere também que “a falta de qualquer iniciativa para desenvolver as regiões administrativas” em Portugal desde o referendo [de 1998] “coloca questões sobre como o processo [de regionalização] vai avançar”.

Os autores do relatório tomaram nota da “forte tradição de centralismo” do país que lhes foi transmitida pelas representantes de autoridades nacionais, regionais e locais. Esse é “o principal obstáculo” para que o país tente “novos sistemas de alocação de poder e responsabilidades”. Assim, a “democracia regional em Portugal está incompleta”, registam.

Os relatores sugerem “relançar” uma reforma da regionalização “que deveria olhar para os perímetros de novos constituintes regionais e garantir-lhes autonomia real nas suas tomadas de decisão de funcionamento”.

Apesar de David Eray comentar que este é um relatório “muito optimista” e um “bom exemplo” de países que assinaram a Carta Europeia, os relatores não deixam de registar algumas preocupações. Uma delas é com a transferência de competências, uma vez que nem todas as autarquias “beneficiam de apoio financeiro adequado” para levarem a cabo as suas tarefas. O documento menciona também a “pouca autonomia” que as autoridades locais têm no que respeita a impostos.

Também as associações representativas (como a ANMP e a Anafre) deveriam ser consultadas “sistematicamente” e com base em “pareces claros e vinculativos”.

Esta é a terceira vez e o Conselho da Europa avalia a implementação da Carta Europeia de Autonomia Local desde que Portugal a ratificou.