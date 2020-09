Não destruam o nosso passado mouro

Feitas as contas entre 711, quando as primeiras tropas muçulmanas cruzaram o Estreito de Gibraltar e iniciaram a invasão da Península Ibérica, até à conquista definitiva do Algarve “d’aquém-mar”, em meados do século XIII, o período islâmico da nossa história durou praticamente cinco séculos e meio. É praticamente equivalente, em duração, ao período da Lusitânia romana e do Portugal imperial e colonial — mas é muito menos estudado, conhecido e celebrado do que estes.

