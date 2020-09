Supremo Tribunal confirma inabilitação do presidente da Catalunha

O Supremo Tribunal confirmou esta segunda-feira a condenação de um ano e meio de inabilitação imposta a Quim Torra. A decisão, esperada, abre uma nova crise institucional na Catalunha, num momento em que se espera o início da tramitação dos pedidos de indulto dos dirigentes políticos catalães condenados pelo seu envolvimento no referendo de Outubro de 2017, e na declaração de independência que se seguiu.

Torra, julgado por se recusar a retirar laços amarelos e uma faixa onde se pedia, precisamente, a liberdade para estes dirigentes do Palau da Generalitat, em 2019, vai continuar em funções até que o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC, que o condenara em primeira instância) execute esta sentença, e a comunique ao próprio Torra, e até que o Boletim Oficial do Estado publique a sua inabilitação.

As sucessivas ordens a que Torra desobedeceu vinham da Junta Eleitoral Central, que considerou que em plena campanha eleitoral para eleições nacionais deveria garantir-se a “neutralidade das instituições”. A sentença do Supremo, decidida por unanimidade, nota que o líder catalão desobedeceu de forma “contumaz e obstinada” à Junta e confirma integralmente a decisão do TSJC.

Os magistrados sustentam que “a exigência de neutralidade se agudiza em período eleitoral” e defendem que as ordens da Junta Eleitoral não vulneravam os direitos à liberdade ideológica e de expressão de Torra, como alegou a sua defesa. Isto porque não esteve em causa “a exibição de determinados símbolos ou faixas de determinada opção política, mas a sua utilização em períodos eleitorais”.

A inabilitação especial impede Torra de exercer cargos públicos eleitos, sejam estes locais, autonómicos, estatais ou europeus, assim como de assumir funções de governo. O dirigente que foi designado pelo anterior ocupante do cargo, Carles Puigdemont, e investido pelo parlamento autonómico em Maio de 2018, pode ainda recorrer ao Tribunal Constitucional e pedir que a execução da pena seja suspensa – o jornal El País lembra que não há precedentes em casos de inabilitação.

Torra torna-se assim no primeiro presidente catalão inabilitado durante o exercício do cargo; o Supremo já inabilitou um ex-líder da Generalitat, Artur Mas, por organizar a consulta independentista de 2014. Só que Mas já não estava no poder quando a decisão foi tomada.

O president da JxC (Juntos pela Catalunha) ainda não comentou a decisão do Supremo, mas não é sequer certo que a acate. Torra anunciara há bastante tempo que pretendia deixar o cargo – em Janeiro, em corte com a Esquerda Republica da Catalunha, disse que iria marcar eleições antecipadas assim que o orçamento fosse aprovado, intenção que reiterou em Fevereiro, numa entrevista ao PÚBLICO durante uma passagem por Lisboa. A ida às urnas foi entretanto adiada por causa da pandemia.

Torra, sem qualquer experiência política, sempre afirmou não se querer arrastar no poder. Agora, acabará provavelmente por ser forçado a sair por causa do mesmo processo independentista que o levou a decidir aceitar o convite de Puigdemont para entrar nas suas listas (quando este já se encontrava na Bélgica) depois da aplicação do artigo 155 da Constituição na Catalunha.

É provável que se volte a sair à rua na Catalunha, ao mesmo tempo que um novo presidente demorará meses a estar escolhido. Antes de Fevereiro já não é possível realizar eleições autonómicas para eleger um novo parlamento, faltando ainda depois as sempre longas negociações para formar governo.