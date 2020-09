Sobrinha de Trump: “Continuo a ficar pasmada com as pessoas que acreditam que ele é inteligente e bem-sucedido”

Num livro em que uma das irmãs de Donald Trump o define como uma pessoa cruel e sem princípios, a sobrinha do Presidente dos EUA conta-nos a história de uma família ligada apenas pelo dinheiro e marcada para sempre por um patriarca “sociopata”. Psicóloga clínica de formação, Mary L. Trump falou com o PÚBLICO por Skype antes da publicação de Demasiado e Nunca Suficiente – Como a minha família criou o homem mais perigoso do mundo. Neste P24 ouvimos essa entrevista realizada pelo jornalista Alexandre Martins.

Nota: entrevista conduzida em língua inglesa e sem dobragem. Para ler a entrevista em português clique aqui.

