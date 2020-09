Tradicional Feira dos Santos de Chaves cancelada para evitar risco de contágio de covid-19

A edição de 2020 da Feira dos Santos de Chaves, considerada “a maior feira de rua do país”, foi cancelada por “bom senso” e para proteger a população devido à pandemia de covid-19, anunciou nesta segunda-feira a organização.

“Esta foi uma decisão do bom senso e da responsabilidade. Até sob pena de ferir a reputação da feira para anos vindouros e por em risco a saúde pública da população”, explicou o presidente da Associação Empresarial do Alto Tâmega (ACISAT), Vítor Pimentel, durante uma conferência de imprensa promovida na Câmara de Chaves, no distrito de Vila Real, também parceira na organização.

O certame decorre anualmente entre o final do mês de Outubro e o início de Novembro e atrai milhares de visitantes à região, juntando centenas de tradicionais stands ao longo das principais ruas da cidade, com venda de artesanato, roupa, calçado, velharias ou produtos alimentares, entre outros.

Além do “grande impacto económico para a região” que o cancelamento causa, Vítor Pimentel lembrou ainda que, devido à pandemia, o “handicap económico” tem sido grande durante todo o ano para todos os sectores do comércio.

Acrescentou que não havia “plano B possível para uma feira de rua que é familiar e que se estende por quatro quilómetros”.

Também presente na conferência, o delegado de saúde da Unidade de Saúde Pública (USP) do Alto Tâmega e Barroso, Gustavo Martins-Coelho, explicou que, após o parecer emitido com “as alterações necessárias” para realização da Feira dos Santos, a organização “entendeu que era inviável”.

“Um plano B podia existir sempre, mas a questão era a viabilidade para a marca que a feira tem e se compensava o risco de ter uma situação de crise relacionada com o evento”, frisou.

O autarca de Chaves, Nuno Vaz, adiantou que aconteceram três momentos de reflexão com a ACISAT para “perceber a evolução da pandemia e os reflexos que teria na feira”, mas que foi determinado “por unanimidade” pelas entidades envolvidas optar pelo cancelamento.

“Lamentamos os efeitos económicos e sociais de um evento de agregação, união e junção de famílias, mas as razões de saúde pública e de protecção das pessoas são mais importantes. A próxima edição será mais forte e mais capaz, e teremos tempo para a preparar”, realçou.

Segundo o boletim epidemiológico da USP do Alto Tâmega e Barroso, existiam no domingo 45 casos activos de covid-19 no concelho de Chaves e 71 no total, contando os casos activos nos concelhos de Vila Pouca de Aguiar (17), Valpaços (6) e Montalegre (3).