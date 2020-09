Penacova desactiva plano municipal de emergência

O plano municipal de emergência e protecção civil de Penacova foi desactivado nesta segunda-feira, tendo a Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC) considerado que o surto da covid-19 no concelho está controlado.

Em comunicado, a Câmara de Penacova, no distrito de Coimbra, informa que o problema epidemiológico “encontra-se controlado”, depois de a CMPC ter accionado o plano de emergência no dia 10, quando se verificava um “agravamento da situação epidemiológica”, então com 26 casos positivos da pandemia da covid-19 confirmados.

No domingo, a Comissão liderada pelo presidente da Câmara Humberto Oliveira decidiu desactivar o plano municipal de emergência e protecção civil, “com efeitos a partir das 00h00” de segunda-feira.

“Esta decisão revoga o despacho (...) de 10 de Setembro 2020, estando em vigor para todo o território nacional a resolução do Conselho de Ministros 70-A/2020, de 11 de Setembro de 2020”, acrescenta Humberto Oliveira.