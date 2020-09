Dragagens no rio Arade foram chumbadas

A Comissão de Avaliação de Impacte Ambiental (CAIA) deu parecer “desfavorável” à execução do projecto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão. A obra implicaria a remoção de 4,63 milhões de metros cúbicos de areias e outros sedimentos, com “impactos negativos significativos e muito significativos” no património subaquático, pesca e nas praias da zona envolvente. O parecer da Comissão aponta “inúmeras lacunas ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA)”, criticando o facto de não ter sido levado em consideração as recomendações contida na “nota técnica” apresentada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) no que diz respeito à preservação dos ecossistemas e gestão dos dragados.

