Construção de espaço para promover raças autóctones arranca em Outubro em Mogadouro

O município de Mogadouro, no distrito de Bragança, vai avançar em Outubro com a construção do Espaço de Promoção das Raças Autóctones, um equipamento orçado em 1,1 milhões e financiado por fundos europeus, disse nesta segunda-feira o presidente da câmara.

“Temos o visto do Tribunal de Contas. O auto de consignação da empreitada está assinado e a obra vai arrancar já no próximo mês de Outubro. O novo equipamento foi adjudicado por 1,1 milhões e será financiado por fundos comunitários”, disse à Lusa Francisco Guimarães.

Segundo o autarca, o financiamento do Espaço de Promoção de Raças Autóctones foi inicialmente dotado de “um valor muito baixo de comparticipação”, mas o montante foi revisto.

“Numa reprogramação dos fundos comunitários efectuada antes da pandemia os valores atingiram os 62% para o financiamento da obra. Contudo, estamos em crer que esta percentagem possa chegar aos 85% do valor do equipamento pecuário, através de fundo do Provere -Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos”, afiançou Francisco Guimarães.

O autarca espera por um reforço de verbas, no âmbito do Provere, destinado à Comunidade Intermunicipal (CIM) terras de Trás-os-Montes, que será distribuído pelos nove concelhos nordestinos que integram este organismo.

“Com esta distribuição de fundos pelos concelhos que integram a CIM, estou convicto que o financiamento da obra possa atingir os 85% de fundos comunitários destinados à construção do Espaço de Promoção de Raças Autóctones”, vincou.

Este novo equipamento será dotado de dois espaços distintos, onde o destaque será a construção de um anfiteatro de forma circular, dotado de bancadas, que vai permitir a exposição e mostra das raças autóctones do território, que vai desde bovinos, ovinos até caprinos, entre outras.

O futuro espaço de promoção das múltiplas actividades ligadas ao sector agro-pecuário, também estará preparado para receber as tradicionais chegas de touros de raça mirandesa que acontecem um pouco por todo o território transmontano.

O espaço multiúsos vai também acolher a sede da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Mogadouro e ficará dotado de salas de formação profissional e de um auditório. O novo recinto estará preparado para a realização de eventos socioculturais, como concertos ou outras actividades ao ar livre.

Este espaço ficará situado nas proximidades do Parque Municipal de Feiras e Exposições, que está a sofrer obras de melhoramento num valor de ultrapassam o milhão de euros.