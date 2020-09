Six Senses Douro: há novos retiros de saúde e bem-estar em Lamego

Os bons ares e as boas vistas são garantidas: o Six Senses, em terras de Lamego, está localizado na margem do rio e vive do luxo, não só do hotel, mas também da paisagem do Douro considerada Património Mundial pela UNESCO. Agora, o resort decidiu acrescentar retiros especiais e propõe umas escapadas saudáveis de Outono-Inverno.

Os retiros, em geral de quatro noites, vão ser liderados por especialistas em cada área temática, com a programação para Outubro e Novembro a garantir sessões entre a ioga ou tai-chi, ​detox e cozinha saudável ou mesmo uns dias de retiro para quem tiver curiosidade sobre a medicina chinesa. Além das sessões temáticas, os hóspedes poderão também usufruir de pensão completa e, conforme os programas, das piscinas, spa e saunas e outros serviços, massagens ou workshops.

O plano de actividades abre a 11 de Outubro com um retiro de ioga e saúde liderada por Inês de Bragança, especializada nestes dois temas e que acredita que “o equilíbrio e bem-estar vêm quando combinamos o poder do ioga com uma dieta natural e holística”, lê-se em comunicado. Massagens, sessões de meditação, workshops de saúde, pilates e passeios fazem parte do programa.

Foto Six Senses Douro Valley

A 18 de Outubro segue-se o retiro orientado por Miguel Damas, director clínico da Clínica Cristina Sales - Medicina Funcional do Porto. O programa é um Longevity Retreat e destina-se a quem quiser aprender a “desacelerar os sinais de envelhecimento” e a “sentir-se e a parecer rejuvenescido”. Um mote chamativo e que integra um exame de bem-estar, encontro privado com Miguel Damas, entre actividades (vai um banho de floresta?) e workshops de saúde e outros.

Depois, John Sanchez guia um retiro ambientado na medicina tradicional chinesa a 9 de Novembro. É um programa que promete ajudar “holisticamente” com o burnout e a prevenção do stress. O retiro inclui encontro privado com o especialista, além de sessões de acupunctura ou tai-chi e outras actividades e workshops.

Ainda a começar em Novembro, e ao cuidado da equipa residente de especialistas do resort, haverá um retiro de detox, de 30 de Novembro a 4 de Dezembro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os preços dos retiros começam em 2830 euros (ioga), 2350 euros (medicina chinesa) e 3370 euros (Longevity) por pessoa. No caso dos dois últimos há preço especial se quiser reservar para duas pessoas: respectivamente, 3500 euros e 5195 euros. Os valores são válidos no caso do retiro Longevity até 3 de Outubro, no retiro de medicina chinesa até 20 de Outubro, depois aumentam.

Mais informações sobre a estadia, os preços e os programas completos no site do Douro Valley.