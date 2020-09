Aurora, Pedro e Nuno são “os chefs em volta” e vão cozinhar num jardim do Porto

São três nomes em ascensão no panorama da restauração do Porto e arredores. Aurora Goy (Apego), Pedro Braga (Mito) e Nuno Castro (Fava Tonka, Leça da Palmeira) são os cozinheiros que vão dar corpo à primeira edição de “Os chefs em volta”, um evento gastronómico marcado para 11 de Outubro, no jardim da Casa da Prelada.

Organizado pela S.P.O.T, empresa de produção criativa, o almoço vai decorrer em três espaços diferentes do jardim, proporcionando, assim, uma experiência segura e diferente para cada um dos participantes.

Todos terão oportunidade de degustar os menus concebidos pelos três cozinheiros (entrada, prato principal e sobremesa, vezes três), mas em momentos distintos. Os convidados, adianta um comunicado da organização, “nunca estarão a degustar os mesmos pratos ao mesmo tempo que os restantes grupos”. Os chefs, esses, estarão a trabalhar “num incessante rodopio em volta dos três grupos diferentes de convidados”.

Os participantes, que não serão mais de nove em cada grupo, conhecerão apenas a parte do jardim que lhes foi destinada, tendo a escolha dos três espaços sido feita “a dedo”, “tendo em conta o distanciamento necessário, as cores e as especificidades de um espaço ao ar livre que apresenta opções cénicas muito variadas”.

A cada estação do ano, a S.P.O.T pretende fazer nova edição de “Os chefs em volta”, planeando para isso desafiar cozinheiros diferentes.

O almoço do dia 11, marcado para as 13h, terá um custo de 90€ (IVA não incluído) e contará com harmonização dos vinhos do portefólio da Symington Family Estates. Mais informações e inscrições via [email protected]