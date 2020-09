Famalicão vira resultado frente ao Belenenses SAD em três minutos

Graças a um triunfo obtido nesta segunda-feira, no Estádio do Jamor, sobre o Belenenses SAD (1-2), o Famalicão confirmou a tendência de vitória dos clubes visitantes na 2.ª jornada do campeonato (cinco, no total). Os minhotos estiveram dem desvantagem, mas deram a volta ao texto em apenas três minutos.

Numa primeira parte com poucas ocasiões, o Famalicão ocupou sempre com mais perigo o último terço, mas foi o Belenenses SAD a chegar ao golo. Aos 42’, já com o intervalo à vista, Cassierra surgiu oportuno ao primeiro poste a desviar, de cabeça, um cruzamento milimétrico de Miguel Cardoso.

O Famalicão, que apostou num “onze” em tudo semelhante ao da jornada inaugural, respondeu com eficácia no arranque do segundo tempo. Aos 52’, o central Ricceli aproveitou uma segunda bola, na sequência de um canto, para empatar a partida. E três minutos depois foi o argentino Valenzuela quem tirou partido de uma hesitação de Phete para surgir isolado e assinar o 1-2.

Até ao final, Varela, Afonso Sousa e Miguel Cardoso ainda ameaçaram a baliza de Zlobin, mas já não evitaram a derrota, deixando Belenenses SAD e Famalicão empatados na tabela, com três pontos.