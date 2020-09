Diogo Jota marca na vitória do Liverpool sobre o Arsenal

O Liverpool juntou-se nesta segunda-feira ao Everton e ao Leicester City no topo da Premier League, com nove pontos, graças a um triunfo sobre o Arsenal, no jogo grande da 3.ª jornada (3-1).

Em Anfield, até foram os londrinos a inaugurar o marcador, quando Lacazette aproveitou uma fífia de Robertson, mas os anfitriões recuperaram rapidamente.

Aos 28’, Sadio Mané empatou na recarga a uma defesa incompleta de Leno e, aos 34’, Robertson redimiu-se e fez o 2-1.

Aos 80’, Diogo Jota saltou do banco para substituir Mané e ainda foi a tempo de se estrear a marcar pelo Liverpool, fixando o 3-1 final, aos 88’.

Também nesta segunda-feira, o Fulham foi surpreendido, em casa, pelo Aston Villa, que confirmou o bom momento ao triunfar por 0-3, com golos de Grealish, Hourihane e Mings.