Livrarias independentes vão poder vender online na plataforma da Imprensa Nacional-Casa da Moeda

O primeiro passo para se desenvolver e colocar em funcionamento “uma nova loja online para venda de livros” das livrarias independentes e alfarrabistas, que podem ser associadas da RELI - Rede de Livrarias Independentes ou não, e que ficará integrada no sítio já existente da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) na Internet, foi dado esta segunda-feira ao final da tarde na Biblioteca Nacional de Portugal (BPN), em Lisboa, com a assinatura de um memorando de entendimento entre estas três entidades e a Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).

A loja, “constituída por um frontend e um backoffice criados e geridos pela INCM”, vai também promover actividades conjuntas entre a DGLAB, a BPN e a INCM e, segundo o memorando, as condições de venda serão “objecto de acordo entre a RELI e a INCM”. A loja estará aberta a outros livreiros independentes “em condições e com os requisitos a definir pela INCM”.

A ministra da Cultura Graça Fonseca, que presidiu à cerimónia, explicou que nos últimos meses o seu ministério esteve a trabalhar com a RELI para identificar medidas concretas para ajudar o sector livreiro, depois da crise provocada pela pandemia Covid- 19 e pelo estado de emergência. “Esta medida, em particular, foi logo identificada pela RELI, que tinha o projecto para o desenvolvimento de uma plataforma própria de comercio electrónico”.

Esta associação de livreiros independentes quando se formou tinha já esse projecto de comércio electrónico e preparava-se para encontrar forma de o financiar. Mas, como contou na cerimónia o livreiro José Pinho, presidente da Reli, os valores orçamentais para se construir do início uma plataforma eram muito altos. Deu-se o caso de a INCM ter nos seus objectivos para este ano ajudar as livrarias independentes e, como esta editora já dispunha de uma plataforma de venda online que poderia ser melhorada, pensou-se nesta parceria. Depois de ter sido criada por decreto real em 1768, a Imprensa Nacional juntou-se em 1972 com a Casa da Moeda, que tem no seu estatuto a missão de promoção da língua e da cultura portuguesa.

“Isto é algo importante, porque permite utilizar recursos que já existem em vez de criar outros recursos, permitindo à RELI também desenvolver projectos igualmente importantes”, afirmou a ministra Graça Fonseca aos jornalistas no final da cerimónia.

A ministra da Cultura considera que “Portugal tem de aumentar os níveis de comércio electrónico em diferentes áreas e na do livro em especial”. Esta é na sua opinião uma ferramenta relevante. “Já o era antes da pandemia, tornou-se mais evidente durante a pandemia e queremos que constitua uma alavanca para o futuro”, que possa ser uma forma diferente de fazer chegar os livros aos leitores.

“Este apoio que se quer dar às livrarias independentes não é um apoio pontual, é um apoio estrutural”, considera o subdirector-geral do livro, dos arquivos e das bibliotecas José Maria Salgado. “Isso marca toda a diferença na política do Governo”, “temos a certeza que a iniciativa vai funcionar”.

O subdirector-geral do livro, dos arquivos e das bibliotecas realça também a importância da assinatura de um outro memorando de entendimento, que aconteceu na mesma cerimónia, e que promove a incorporação, por doação, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, do arquivo da Imprensa Nacional- Casa da Moeda. Um arquivo, explicou o director editorial da INCM Duarte Azinheira, que tem documentos desde o início do século XVI.

Este segundo memorando prevê ainda a instituição de duas bolsas de criação literária Imprensa Nacional, além das que a DGLAB já tem, e a criação de uma colecção dos ebooks das edições da BNP, numa plataforma que permita o empréstimo aos leitores, para disponibilização às bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas.