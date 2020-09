Um homem que mudou a dança em Portugal

Desde cedo, e não sem isso provocar um pequeno escândalo familiar, o Jorge quis praticar o bailado. Formou-se com a grande pioneira da dança em Portugal, Anna Mascolo, mas neste país, na altura, não existiam grandes companhias de bailado clássico. O Verde-gaio, a companhia oficial fundada por António Ferro, dedicava-se ao folclorismo e aquele que viria ser designado Grupo Gulbenkian de Bailado não era ainda uma companhia de relevo.

O Jorge foi então para o estrangeiro à procura de oportunidades nalguma importante companhia de ballet clássico. Estava ele na então famosa companhia do Marquês de Cuevas quando o mais célebre dos bailarinos, Rudolf Nureyev, fugiu da União Soviética, procurando asilo no Ocidente. E foi parar em primeiro lugar à mesmíssima companhia do Marquês de Cuevas. Como o Jorge falava inglês, única língua estrangeira que Nureyev dominava, foi o intérprete e amigo do célebre bailarino russo, que nem sequer roupagem de bailado tinha trazido consigo.

Entre as várias companhias em que trabalhou, destaca-se outra de grande renome: o London Festival Ballet. Se o Jorge já tinha dançado, e várias vezes, com Nureyev, teve também oportunidade de trabalhar com outra celebérrima personalidade da dança clássica, Margot Fonteyn. Imagine-se, como lhe sucedeu em várias ocasiões, a responsabilidade de ser o parceiro da Fonteyn. “E se eu a deixo cair?” — era um temor recorrente.

Em 1974, no pós 25 de Abril, também na Fundação Gulbenkian houve grandes turbulências. E o Grupo Gulbenkian de Bailado ficou sem o seu director, que era então o jugoslavo (croata) Milko Sparemblek. A fundação publicou depois um anúncio internacional à procura de um “maître de ballet” como então assim, em francês, sempre se dizia. Mas, segundo ele próprio, respondeu e não pensou muito mais no assunto. Só meses depois recebeu uma resposta do administrador da Gulbenkian com esse pelouro, José Blanco, convocando-o para um encontro. E foi assim, como mestre de bailado, que ele entrou na companhia, antes de se vir a tornar director daquele que entretanto passou a designar-se como Ballet Gulbenkian.

Já nessa altura (desde antes do 25 de Abril) que na Gulbenkian se fazia no final de cada temporada um estudo coreográfico, dando oportunidade aos bailarinos da companhia de tentarem esse outro campo. Foi nesses anos que sucessivamente se confirmaram dois bailarinos passados a coreógrafos: Vasco Wellenkamp e depois Olga Roriz. Mas o Jorge via mais longe. Numa altura em que se começava insistentemente a falar em dança teatral, da qual a referência maior era Pina Bausch, o Jorge convidou Ricardo Pais para trabalhar primeiro com Wellenkamp, depois com Roriz. No primeiro caso, as diferenças de linguagem não permitiram uma colaboração muito virtuosa, mas no segundo, uma obra inspirada em Elvis Presley, o êxito foi absoluto.

No fundo, quase todos os nomes maiores do que a partir da Europália’ 92 se passou a designar por “nova dança portuguesa” — Vera Mantero, Paulo Ribeiro ou João Fiadeiro, etc. — devem imenso à formação e à versatilidade de obras que puderam ter no Ballet Gulbenkian dos tempos de Jorge Salavisa, avultando designadamente a colaboração com dois interessantes coreógrafos: Jiří Kylián e Hans van Manen.

Chegou entretanto uma altura em que o Jorge achou que se devia retirar, mas não abandonou os domínios da dança e das artes de palco. Foi assessor do secretário de Estado Rui Vieira Nery, sendo ministro Manuel Maria Carrilho, e mais tarde foi director da Companhia Nacional de Bailado. E quando dizia que depois dessa última experiência, já era tempo de se reformar, ainda veio a ser director do São Luiz Teatro Municipal e mais tarde presidente do OPART, o organismo que reúne o São Carlos, a Companhia Nacional de Bailado e a Orquestra Sinfónica Portuguesa.

Até então, a CNB estava fundamentalmente votada ao reportório clássico. Sem deixar de continuar a praticar as grandes obras do ballet clássico, a CNB como Jorge Salavisa a moldou abriu-se a nomes fundamentais da dança contemporânea. Em particular memorável e paradigmático dessa nova vertente acrescentada foi o programa que reuniu In the Middle, Somewhat Elevated, de William Forsythe, e a designada The Lisbon Piece de Anne Teresa de Keersmaeker, a única ocasião em que a grande coreógrafa fez uma obra para outra companhia que não a sua, Rosas, tendo o contacto sido facilitado pelo facto de o Jorge, já tão activo em Portugal, manter também relevantes contactos internacionais, que nomeadamente fizeram com que fosse um dos fundadores da escola P.A.R.T.S., na capital belga. Mas, como já tinha sucedido no Ballet Gulbenkian, houve de novo um momento em que o Jorge, ao contrário das pessoas que se eternizam nos cargos, achou que era altura de partir. E afinal não ficou retirado assim tanto tempo.

Tendo ele apoiado a candidatura autárquica de Pedro Santana Lopes em Lisboa, que venceu, o Jorge foi convidado pela vereadora da Cultura Maria Manuel Pinto Barbosa a ser o director do São Luiz Teatro Municipal. Com ele, ao fim de décadas de verdadeiro abandono, com sucessivas vereações, o São Luiz voltou a existir com intensa actividade, tendo o Jorge dado prioridade a que nesse teatro municipal de Lisboa fossem apresentados espectáculos de diferentes companhias ou individualidades de todo o país. E mais uma vez deixou um cargo.

Algum tempo depois foi convidado para presidente do OPART, e essa foi a experiência mais amarga da sua vida, provocando um acentuado ressentimento. Se na CNB uma dinâmica directora, Luísa Taveira, seguiu os passos do Jorge, já no São Carlos o desentendimento com o director artístico nomeado ao mesmo tempo que ele, o maestro Martin André, foi mais que patente. “Entendo-me melhor com um jovem como o André e. Teodósio [do Teatro de Praga] do que com um homem já experiente como o Martin André”. Cansado de sucessivas recusas de André em aceitar as propostas que lhe fazia, Jorge Salavisa acabou mesmo por se demitir. E a amargura foi tanta que nunca mais pôs os pés no Teatro Nacional S. Carlos.

Desde há uns tempos que com a sua idade (tinha feito 80 anos em Novembro) e em condições de vida solitária, o Jorge tinha vendido a sua esplêndida casa nas Amoreiras e tinha ido viver para um hotel.

O Jorge morreu, mas deixou-nos um legado imenso. E se neste momento sentimos antes do mais a tristeza e a amargura, temos que ter bem presente esse imenso legado que deixou, e que permanecerá de modo indelével. A poucos, a muitíssimo poucos, o bailado em particular e as performing arts em geral devem tanto quanto a Jorge Salavisa.