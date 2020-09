PSP de Lisboa deteve 20 pessoas e apreendeu armas e droga

A PSP de Lisboa deteve no sábado 20 pessoas, entre as quais quatro por condução sob o efeito do álcool, e apreendeu diversas armas e droga, indica um comunicado divulgado neste domingo.

Segundo uma nota do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, foram também detidas oito pessoas por conduzirem sem habilitação legal, quatro por condução sob o efeito do álcool, três por posse ilegal de arma, duas por furto, outras duas por desobediência e uma que tinha um mandado de detenção.

Nas mesmas operações policiais foram ainda apreendidas 1,62 gramas de ecstasy; 1,40 doses de cocaína; 2,80 doses de heroína e 1,92 doses de haxixe; duas espingardas; um revólver; 109 munições e duas armas brancas.

No dia anterior, a PSP de Lisboa deteve 40 pessoas, das quais 15 por terem mandados de detenção pendentes, 14 por condução sem habilitação, quatro por condução sob efeito do álcool, dois imigrantes ilegais e uma por resistência e coacção sobre funcionário, entre outros delitos.

Foram ainda apreendidas uma pistola, um revólver e uma espingarda, uma arma eléctrica, 87,90 doses de heroína, 338,65 doses de cocaína e 39,72 doses de haxixe.