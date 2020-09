Covid-19 em Portugal: há 665 novas infecções e mais nove mortes

Portugal ultrapassou neste domingo os 73.500 casos de covid-19 confirmados – são, no total, 73.604. Ainda assim, os novos casos desceram do universo de mais de 800 verificados nos dois anteriores, estando agora em 665, o número mais baixo de novas infecções em cinco dias. Há 24.004 casos activos, mais 389 do que no sábado.

Ainda de acordo com o último boletim da Direcção-Geral da Saúde, Portugal regista neste domingo mais nove mortes por covid-19. O número total de óbitos é, assim, neste momento, de 1953 (984 homens e 969 mulheres). A taxa de letalidade mantém-se nos 2,7%. Quanto ao total de infecções confirmadas, 33.371 foram em homens e 40.233 mulheres.

Já o número de pessoas em recuperação é de 47.647, ou seja, mais 267 do que no boletim anterior. Há ainda 44.274 contactos em vigilância, mais 691 do que o registado nas últimas 24 horas.

Relativamente aos internamentos, são neste momento 635, ou seja, mais 20 do que no dia anterior. Daqueles, 89 estão em unidades de cuidados intensivos, mais quatro do que nas últimas 24 horas.

Nas mulheres, a faixa etária na qual se registam mais casos é na entre os 40 e os 49 anos, com 6563 casos. Nos homens, é na faixa etária dos 30 aos 39 anos, com 5747. Já o número mais elevado de óbitos verificou-se, até à data, em maiores de 80 anos, tanto em homens (576), como em mulheres (730).

Lisboa e Norte com quase o mesmo número de novas infecções

Continua a ser Lisboa e Vale do Tejo a concentrar mais casos e mais novos casos – um total de 37.628 infecções confirmadas, ou seja, mais 252 registadas nas últimas 24 horas. A região soma 753 óbitos, mais cinco do que os dados de sábado.

É, no entanto, no Norte que se verifica o maior número de óbitos até à data – 881, mais duas mortes do que nos dados anteriores. Esta região soma 26.407 casos de infecção pelo novo coronavírus, um aumento de 246 nas últimas 24 horas.

Segue-se o Centro, com um total 6017 casos, 70 dos quais novos. Quanto aos óbitos, são 262, mais duas mortes no último dia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Algarve soma 1581 casos confirmados, um aumento de 38 de acordo com os últimos dados. Sem qualquer morte registada nas últimas 24 horas, mantém um total de 19 óbitos.

Quanto ao Alentejo, também não registou mortes nas últimas 24 horas, mantendo-se o número de óbitos em 23. O total de casos confirmados é, nesta zona do país, neste momento, de 1487, ou seja, há 55 novos casos.

Nos Açores, há 267 infecções confirmadas, mais uma nas últimas 24 horas. Sem qualquer morte nas últimas 24 horas, soma até à data 15 óbitos. Quanto à Madeira, não regista qualquer óbito até ao momento. Tem um total de 217 novos casos, mais três do que ontem.