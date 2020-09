Um ano de recordes no acesso ao ensino superior

Total de colocados na 1.ª fase do concurso de acesso estabelece um novo máximo histórico e as médias de entrada dispararam. Há quatro cursos em que a nota de ingresso está acima dos 19 valores. Neste P24 ouvimos os dados deste concurso nacional de acesso com o jornalista Samuel Silva.

