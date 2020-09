“Hoje temos mais estudantes, no próximo ano temos que ter menos abandono”

O ano em que se atinge um máximo histórico de novas entradas no ensino superior é também marcado pela pandemia e pela crise económica subsequente, que resultará em perdas de rendimentos para muitas famílias e num aumento do desemprego. O ministro da Ciência e Ensino Superior, Manuel Heitor, confia que o sistema de acção social será suficiente para garantir que os mais de 50 mil alunos agora colocados nas universidades e politécnicos na 1.ª fase do concurso nacional chegam ao fim dos seus cursos. O maior desafio em termos de abandono, defende, será a necessidade de um “acompanhamento muito próximo” dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, num ano em que a generalidade das instituições optou por um ensino misto, cruzando aulas presenciais com actividades à distância.

Continuar a ler