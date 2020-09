A ONU em tempo de pandemia

1. Nem o facto de o secretário-geral da ONU ser um cidadão português fez com que a passagem do 75.º aniversário das Nações Unidas tenha tido particular destaque em Portugal. Com a atenção presa quase totalmente na pandemia e nas eleições americanas, com todas as suas implicações mundiais, o resto parece muitas vezes supérfluo. As celebrações do aniversário foram modestas, como seria de prever. Não houve engarrafamentos em Nova Iorque nem medidas de segurança extraordinárias. O enorme hemiciclo esteve praticamente vazio quando António Guterres fez a sua intervenção inicial. Foi o único. Os líderes não se deslocaram à sede da organização, enviando as suas intervenções em mensagens previamente gravadas. Como escreve a Economist, foi uma “não Assembleia Geral” que conseguiu, mesmo assim, reflectir razoavelmente o estado do mundo. Incluindo o crescente apagamento da organização que deveria ser o sustentáculo da ordem multilateral que os Estados Unidos criaram. O sistema da ONU, com as suas organizações sectoriais que vão da saúde, ao trabalho, às migrações, aos refugiados, às crianças ou à alimentação, continua a ter um papel insubstituível, sobretudo para a parte mais pobre e mais desprotegida do mundo. É, muitas vezes, o último recurso para combater a miséria extrema, o desespero de quem se vê obrigado a fugir da sua casa e do seu país, de quem não tem alimento, fruto da seca ou da guerra. Cálculos recentes constatam o óbvio: a pandemia vai fazer aumentar a pobreza extrema no mundo dos actuais 550 milhões de pessoas para 650 ou 750 milhões, dependendo da contracção esperada da economia – 5 ou 8 % em 2020.

