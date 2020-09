CáVamosAndando

A pandemia trouxe novas e espantosas coisas ao mundo, mas entre os seus efeitos nefastos conta-se um que não creio ter visto ainda abordado: a aceleração do processo de hashtaggização de tudo o que é frase. Em que consiste? Simplesmente em pôr um # antes de toda e qualquer expressão, por mais banal que seja.

Os hashtags usam-se nas redes sociais, sobretudo no Twitter e Instagram, para que todas as publicações sobre um mesmo assunto sejam agrupadas e tenham visibilidade. Quando se diz na imprensa que o acontecimento X ou fulano tal se “tornou viral”, isso deve-se muitas vezes aos hashtags ou estão na origem deles. Na vida fora das redes, se ela ainda existe, não têm utilidade nenhuma. Ainda assim, por todo o lado se encontram frases com o # atrás e sem espaços entre as palavras, como mandam as regras nas redes sociais digitais.

O fenómeno não é novo e foi adoptado por marcas e entidades de todo o tipo talvez para dar um certo ar cool a coisas que nem por muito boa vontade o são. Só a propósito da pandemia encontram-se vários exemplos: #SejaUmAgenteDeSaúdePública, #AjudenosANãoParar, #UmConselhoDaDGS ou o inevitável #VaiFicarTudoBem, que no caso é o mais desculpável porque não provém de uma entidade pública de quem se espera uma mensagem clara e concisa.

Esta pequena frase que correu mundo e tornou-se numa espécie de lema oficial da Humanidade nos primeiros tempos de pandemia — é esperança vertida em palavras, ansiedade tornada mentira piedosa, reflexo pleno do nervosismo que então sentíamos. “Vai ficar tudo bem” é o conforto de sabermos que estamos todos a passar pelo mesmo, é a crença, ou o fingimento dela, de que o ser humano ultrapassará todas as dificuldades por maiores que sejam os obstáculos.

Faz sentido que #VaiFicarTudoBem seja um hashtag, porque assim se cria um elo antes invisível entre pessoas que não se conhecem, sujeitas às mesmas circunstâncias, que encontram na expressão algo a que se agarrar. Caso bem diferente é a utilização de hashtags por operadores de transportes públicos ou organismos oficiais do Estado, que dessa forma apenas parecem empenhados em mostrar-se “jovens”, “dinâmicos” e “modernos”, que é outra praga exacerbada (mas não criada) pelas redes sociais.

Para além da adopção generalizada de expressões como “novo normal” ou “em tempos de covid-19”, de que se tem abusado sobretudo nos jornais (eu próprio já as escrevi), a hashtaggização de frases junta-se a outro pesadelo, o da linguagem complicada. Passámos meses a ouvir “confinamento profiláctico” quando se pretendia dizer “fiquem em casa” ou “etiqueta respiratória” como código para “não espirrem para cima dos outros”.

Um dos problemas do #VaiFicarTudoBem talvez tenha sido criar a ilusão de que a pandemia seria coisa passageira e que por esta altura já estivéssemos de volta à vida normal. Os primeiros a entrar em teletrabalho julgaram que daí a quinze dias voltariam ao escritório, mas os meses passaram, o tempo distendeu-se e já ninguém se atreve a previsões.

O pânico trouxe o #VaiFicarTudoBem, o cansaço matou-o. A expressão caiu em desuso e tornou-se irritante, tal como os arco-íris que chegaram a ver-se em muitas varandas. Passaram apenas seis meses, mas a comunicação sobre a pandemia teve de reinventar-se.

Novos hashtags procuram-se. Requisitos: ficarem no ouvido, serem replicáveis e, acima de tudo, fazerem algum sentido. Se trazem esperança ou não, pouco importa. Por estes dias já se destruiu a narrativa de que a pandemia ia trazer mudanças significativas ao mundo, como se jurou a princípio, e de que um novo Homem iluminado, sensível e humilde estava na forja.

#CáVamosAndando. Se querem um hashtag para os dias que correm, está aqui. Expressão muito portuguesa que quer dizer tudo e nada, exactamente como na situação em que nos encontramos: já pássamos por coisas, estamos a passar por coisas, ainda havemos de passar por mais coisas. O mundo continua a rodar sobre si próprio e a girar em torno do Sol. Arrastamo-nos por aqui tentando organizar a vida em função do “novo normal” “em tempos de covid-19”.