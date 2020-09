Suíços rejeitam restrições à imigração da União Europeia, indica projecção

A projecção da estação televisiva SRF, neste domingo, indica que os eleitores suíços terão rejeitado esmagadoramente a proposta do Partido Popular Suíço, nacionalista e anti-imigração, para acabar com o acordo de livre circulação de pessoas com a União Europeia, segundo avança a agência Reuters.

A projecção, baseada para já em resultados ainda parciais, mostra que a proposta terá sido rejeitada em referendo, marcado para este domingo, por 63% dos eleitores, contra os 37% que terão votado a favor.

As sondagens já apontavam para uma vitória dos que defendem a continuação do tratado – uma sondagem do instituto gfs.bern, publicada a 7 de Setembro, já indicava que o “sim” poderia alcançar no referendo 35% das intenções de voto, contra 60% do “não” e 5% de indecisos.