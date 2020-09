New York Times revela declarações fiscais de Trump, que não pagou impostos em 10 dos últimos 15 anos

Donald Trump pagou apenas 750 dólares em impostos federais sobre o rendimento no ano em que conquistou a Casa Branca. Após um ano na Presidência dos Estados Unidos, pagou apenas outros 750. E não pagou qualquer imposto sobre o rendimento durante 10 dos 15 anos anteriores. A revelação é feita este domingo pelo diário norte-americano New York Times, que afirma ter obtido vasta documentação fiscal relativa a Trump e ao seu império empresarial.

O jornal escreve que “as declarações de impostos que Trump tem desde longa data lutado para manter em privado contam uma história fundamentalmente diferente daquela que ele tem vendido ao público norte-americano”.

“As suas declarações ao fisco traçam o retrato de um empresário que recebe centenas de milhões de dólares por ano, mas que sofre perdas crónicas a que recorre agressivamente para evitar pagar impostos”, lê-se no diário, que acrescenta que os documentos mostram ainda que o universo empresarial de Trump está neste momento fortemente dependente “de negócios que o colocam em potencial e por vezes directo conflito de interesses com a sua função de Presidente”.

O NYT noticia ainda que Trump deve cerca de 300 milhões de dólares de empréstimos que vencem nos próximos quatro anos, e que o actual Presidente dos EUA arrisca ainda perder “mais de 100 milhões de dólares” em caso de desfecho negativo de uma auditoria do fisco em curso a um reembolso de 72 milhões de dólares que poderá ter sido requerido de forma fraudulenta.

Numa primeira reacção, e em conferência de imprensa na Casa Branca, Trump qualificou a investigação do NYT como “fake news” (notícia falsa) e afirmou que estaria disposto a revelar as suas declarações de impostos, mas que está impedido devido a uma auditoria do fisco que decorre há vários anos.

Da parte do universo empresarial de Trump, o advogado Alan Garten disse ao NYT que “a maioria, se não todos os factos” da investigação publicada “parecem estar incorrectos”, argumentando que “ao longo da última década, o Presidente Trump pagou dezenas de milhões de dólares em impostos pessoais ao governo federal”.

A notícia deste domingo surge a pouco mais de um mês das eleições presidenciais norte-americanas de 3 de Novembro, em que Trump disputa a reeleição para a Casa Branca com o candidato democrata Joe Biden. O NYT afirma que divulgará mais detalhes desta investigação nas próximas semanas.