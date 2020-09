Plano de recuperação impõe moedas de troca a Portugal

Transferências, subvenções, verbas a fundo perdido. Os 12,9 mil milhões de euros (ou 13,1 mil milhões se usarmos os valores da Comissão) que vão começar a chegar a Portugal entre Março e Abril de 2021 são para António Costa uma “janela de oportunidade” para recuperar a economia portuguesa. Mas ao contrário do que aconteceu com outros pacotes de fundos europeus, este não é um cheque que a União Europeia (UE) passa para Portugal gastar no que quiser. Há regras, há balizas, restrições e reformas para garantir o acesso àquele dinheiro. É um “contrato” — resume o chefe do executivo. E num contrato há obrigações para as duas partes. Afinal o que Portugal tem de fazer para ter direito a este financiamento?

