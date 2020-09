Suárez bisou e Félix foi o melhor em campo na goleada do Atlético de Madrid

Impressionante goleada (6-1) imposta pelo Atlético de Madrid a um Granada invicto e candidato à liderança isolada da Liga espanhola antes da visita, este domingo, ao Wanda Metropolitano, que merecia uma plateia diferente para testemunhar a estreia do ex-Barcelona Luis Suárez.

João Félix, com um golo (65') e uma assistência para Ángel Correa (47'), foi considerado o melhor em campo, apesar dos inesquecíveis 20 minutos finais do internacional uruguaio, que rendeu Diego Costa (70'), assistiu Marcos Llorente (72') para o 4-0 e ainda teve um penálti negado pelo VAR, 10 minutos depois.

Suárez corrigiu a situação com o 5-0 três minutos volvidos, fechando as contas aos 90+3’, deixando uma mensagem forte aos responsáveis pela sua dispensa do FC Barcelona.

O jogo começou bem para a equipa de Madrid, com Diego Costa a marcar aos 9 minutos e Ángel Correa a aumentar depois de ter servido o internacional espanhol.

Mas o jogo, para além do resultado volumoso e da exibição de Félix, ficará para sempre marcado pela estreia bombástica de Luis Suárez.

O Atlético de Madrid entrou arrasador na Liga, saltando para um provisório nono lugar, com dois jogos em atraso, enquanto o Granada reparte o primeiro posto, à condição, com o Betis, ambos com seis pontos em três jogos.