Sporting entra a ganhar no campeonato

Depois de ter visto adiada a sua estreia no campeonato devido a um surto de covid-19, o Sporting entrou neste domingo a ganhar na I Liga, um 0-2 no campo do Paços de Ferreira em jogo a contar para a segunda jornada.

Ainda sem sete jogadores e sem Rúben Amorim no banco (continuam de quarentena), e orientados a partir do banco por Emanuel Ferro, os “leões” entraram em campo exactamente com a mesma equipa que tinham apresentado na quinta-feira passada frente ao Aberdeen, tendo já no banco dois recuperados da infecção. Nuno Santos e Eduardo Quaresma.

O Sporting chegou à vantagem aos 23’. Tiago Tomás, que repetiu a titularidade do primeiro jogo, arrancou um remate de fora da área, com a bola a bater em Eustáquio e, depois, no braço de Douglas Tanque. O árbitro Fábio Veríssimo assinalou penálti, um decisão muito contestada pelo técnico pacense Pepa, e, na conversão do castigo, Jovane Cabral fez o primeiro golo dos “leões” no jogo e no campeonato.

Já na segunda parte, aos 63’, os “leões” aumentaram a vantagem. Nuno Mendes, um dos melhores em campo, fez um cruzamento perfeito para Feddal, que, por sua vez, encaminhou a bola para o seu parceiro na defesa Sebastian Coates cabecear para o fundo da baliza de Jordi Martins.