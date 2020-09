Rui Vitória nos “quartos” da Champions asiática

O Al Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, apurou-se neste domingo para os quartos-de-final da Liga dos Campeões asiática, ao vencer, por 1-0, o Al-Taawon, em Doha, no Qatar.

O duelo dos oitavos-de-final, jogado a uma só mão e que opôs duas formações sauditas, foi decidido com um golo aos 75 minutos, da autoria do marroquino Abderazak Hamdallah, melhor marcador da competição, com cinco tentos.

A formação comandada por Rui Vitória qualificou-se pelo segundo ano seguido para os “quartos” da Champions asiática, juntando-se aos compatriotas do Al-Ahli, aos uzbeques do Pakhtakor e aos iranianos do Persepolis, que também asseguraram presença na próxima fase.

A Liga dos Campeões asiática foi suspensa em Março, devido à pandemia de covid-19, sendo que os quatro grupos compostos por equipas da zona oeste (A, B, C e D), entre as quais o Al-Nassr, retomaram a competição este mês, com todos os encontros a serem realizados em Doha, no Qatar.