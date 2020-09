O primeiro “pecado” de Sinner em Paris

Jannick Sinner é o primeiro tenista a ganhar um encontro sob o novo tecto fechado do court Philippe Chatrier, na mesma ocasião em que se estreava no imponente ‘central’ do estádio francês. O italiano de 19 anos não acusou as condições lentas de jogo, provocadas pelo muito mau tempo que fustigou Paris, para colocar no court toda a sua qualidade técnica e vencer o credenciado David Goffin, actual 12.º na hierarquia mundial.

Apesar das adversidades, Sinner (74.º) assinou 23 winners para ultrapassar o amigo e frequente parceiro de treino, num encontro que ficou praticamente decidido quando somou 11 jogos consecutivos, entre o 5-5 até 3-0 no terceiro set, antes de fechar, com os parciais de 7-5, 6-0 e 6-3. Sinner já tinha saído do anonimato no ano passado, durante o qual subiu do 553.º para o 78.º lugar do ranking e concluiu com o triunfo nas Next Gen ATP Finals.

Outro jovem em ascensão, Sebastien Korda (211.º) somou às três vitórias no qualifying a sua primeira num quadro final do Grand Slam, ao eliminar o experiente Andreas Seppi (97.º), 16 anos mais velho, por 6-2, 4-6, 6-3 e 6-3. O seu pai, Petr Korda, ex-número dois mundial, também ganhou o primeiro encontro num Grand Slam em Roland Garros e igualmente com 20 anos.

No duelo entre dois multi-campeões do Grand Slam, Stan Wawrinka (17.º), de 35 anos e duplamente operado ao joelho esquerdo, dominou Andy Murray (111.º), de 33 anos e vítima de duas cirurgias à anca direita, por 6-1, 6-3 e 6-2.

No torneio feminino, Simona Halep (2.ª) celebrou o 29.º aniversário vencendo o 15.º encontro consecutivo desde que retomou a competição, em Agosto, e imitou Victoria Azarenka (14.ª) que também ganhou em dois sets.

Dois anos depois de conquistar o título júnior nestes courts, Coco Gauff (53.ª), de 16 anos, eliminou Johanna Konta (13.ª), semifinalista no ano passado. Em contraste, a campeoníssima Venus Williams, de 40 anos, foi eliminada e, pela primeira vez na carreira, termina o ano sem ganhar um encontro no Grand Slam.