Milan vence Crotone antes do defrontar o Rio Ave

O AC Milan venceu este domingo, por 0-2, em casa do Crotone enquanto o Nápoles goleou na recepção ao Génova (6-0), na segunda jornada da Liga italiana, seguindo ambos só com vitórias no topo da tabela.

Antes de visitar o Rio Ave, para disputar o play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa, na próxima quinta-feira, os milaneses bateram o recém-promovido Crotone, que teve Pedro Pereira em campo até aos 72 minutos.

Os golos do costa-marfinense Franck Kessié (45+2’ g.p.) e do “reforço” espanhol Brahim Díaz (50') construíram um triunfo tranquilo para os “rossoneros”, numa partida de ritmo baixo, em que Rafael Leão jogou o último minuto.

Com este resultado, o AC Milan regressa ao topo da tabela, com seis pontos, quatro golos marcados e nenhum sofrido, a par do Nápoles, que aplicou “chapa seis” aos genoveses, chegando aos oito golos marcados, sem ter sofrido nenhum.

Com Mário Rui no banco, a equipa de Gennaro Gattuso deu seguimento à vitória sobre o Parma (2-0), na ronda inaugural, mas ao intervalo ainda só ganhava por 1-0, com golo do mexicano Lozano (10').

Na etapa complementar, chegou uma mão cheia de golos: quando Lozano “bisou” (65'), já o polaco Zielinski (46') e o belga Mertens (57') tinham marcado, com o macedónio Elmas (69') e Politano (72') a fecharem a contagem.