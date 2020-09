Leicester arrasa Manchester City no Etihad

O Leicester City impôs, este domingo, em pleno Etihad Stadium, uma pesada derrota (2-5) ao Manchester City, em partida referente à terceira jornada da Premier League, liderada pela formação de Brendan Rodgers, com nove pontos, a par do Everton.

O Leicester detém o melhor ataque da prova, com 12 golos marcados e quatro sofridos. A equipa de Pep Guardiola até marcou cedo, com o ex-Leicester Riyad Mahrez a inaugurar o marcador (4'), vantagem que segurou durante pouco mais de 30 minutos, altura em que Jamie Vardy igualou no primeiro remate do Leicester, na sequência da primeira de três grandes penalidades.

Os visitantes regressaram com uma inegável eficácia para a segunda parte, marcando dois golos em quatro minutos, ambos por Vardy (54 e 58’ g.p.), que assim completou o hat-trick, encostando o Manchester às cordas, igualando Calvert-Lewin (Everton) na liderança dos melhores marcadores, com 5 golos.

James Maddison (77') acabava com as ilusões dos “citizens”, que ainda reduziram por Nathan Aké, servido por Mahrez. Porém, nova grande penalidade, três minutos depois da substituição de Vardy, elevou os números a favor dos visitantes, com Tielemans (85') a encerrar a questão, deixando o Manchester City num estranho 13.º lugar, com três pontos e um jogo em atraso, situação idêntica à do rival United.