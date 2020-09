Fernando Pimenta de ouro chega às 100 medalhas

O canoísta Fernando Pimenta chegou neste domingo às 100 medalhas a nível internacional com a conquista de uma medalha de ouro na prova de k1 5000 metros em Szegeb, na Hungria.

Esta é já a terceira medalha de Pimenta nesta taça do mundo. O canoísta de Ponte de Lima tinha também vencido o ouro em K1 1000 e K1 500, em provas realizadas neste sábado.

Nesta Taça do Mundo, a única prova internacional num ano marcado pela pandemia da covid-19, Portugal conquistou sete medalhas: duas conquistadas por Joana Vasconcelos e três por Fernando Pimenta. Na paracanoagem Na paracanoagem, Norberto Mourão conquistou duas medalhas, com o terceiro lugar em VL2 500 metros e a prata na sexta-feira nos 200 metros.

Portugal está no sétimo lugar do “medalheiro” da competição, liderada pela Rússia com 17 medalhas de ouro num total de 30 conquistadas.