Cristiano Ronaldo bisa em Roma e evita derrota da Juventus

Com Nápoles, Milan e Verona na frente da Serie A, a Juventus de Pirlo foi a Roma disposta a reclamar a liderança no encontro da segunda jornada italiana, que terminou com uma igualdade (2-2) - graças a um bis de Cristiano Ronaldo, insuficiente para evitar que a formação de Turim perdesse os primeiros pontos na competição, seguindo no quarto lugar da tabela.

Com a Roma a sair na frente, de penálti, Cristiano Ronaldo respondeu na mesma moeda, marcando dos onze metros, em resposta ao castigo máximo que Rabiot oferecera ao treinador português Paulo Fonseca.

Mas Veretout, que assinara o primeiro, bisava no instante seguinte, ainda antes do apito para intervalo. Em dificuldades, a Juventus parecia caminhar para uma inevitável derrota, face a uma Roma competente e mais perigosa.

Mas Ronaldo não o permitiria, bisando já com a equipa reduzida a 10 unidades, por expulsão de Rabiot, negando assim a primeira vitória da época a Paulo Fonseca, evitando, ao mesmo tempo, a primeira derrota de Pirlo no comando da “vecchia signora”.